Toyota zbukuron Aygo para panairit të Gjenevës

Toyota do të shfaqë versione të reja të veçanta të makinës së vet të vogël të qytetit me etiketa X-Cite dhe X-Style në panairin e ardhshme të makinave në Gjenevë. Prodhuesi japonez vazhdoi të luajë me kombinimin e ngjyrave dhe motivin elegant “X” të grilës së përparme Aygo dhe dy opsione të reja të kësaj makine vijnë në një ngjyrë të bardhë dhe portokalli, me detaje të kundërta, transmeton KosovaPress. Të dyja versionet, X-Cite dhe X-Style, janë të pajisura me rrota aliazhi 15 inç, dritat e mjegullës së përparme dhe xhamin e errët të pasmë. Aygo X-Style është pikturuar në të bardhë, me çatinë lëvizëse Orange Twist dhe elemente të ndryshme portokalli. Aygo X-Cite është gjithashtu e dekoruar me një kombinim me dy ngjyra – një trup portokalli dhe një çati të zezë, dhe rrota, pasqyra dhe detaje të tjera janë gjithashtu të zeza. Portokalli shfaqet si një lajtmotiv brenda makinës. Sistemi gjithashtu përfshin një kamerë për lëvizje mbrapa, dhe midis opsioneve është siguria e paketës së sigurisë Toyota Safety Sense. Të dy variantet kanë motor benzinë 1.0 litra me 72 kuaj fuqi.