Toyota e re që sapo ka dalur në treg, këto janë përformancat

Toyota ka lancuar serinë “Corolla 2020”, dy ditë më parë, duke e bërë të ditur nëpërmjet Carbuzz.

Kjo platformë e re ka një qendër të ulët të gravitetit dhe akordim të rafinuar të pezullimit, transmeton lajmi.net.Makinat e tipit L, LE dhe XLE do të përdorin të njëjtin motor prej katër cilindrash me 2.0 litra të poseduar në makinën e gjeneratës së mëparshme, megjithëse me më shumë fuqi dhe efikasitet më të madh.

Nivelet SE dhe XSE do të përdorin motorin e ri 2.0-litror, i cili prodhon 169 kuaj fuqi.Ndër të tjera, kjo makinë posedon një ndërrues shpejtësish manual prej 6 opsionesh.Për fat të keq, çmimi dhe disponueshmëria nuk janë ende në dispozicion. Megjithatë, supozohet qeë Corolla 2020 të ketë çmim prej 19.990 deri në 24.090 dollarë.