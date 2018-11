Tottenham mposht Interin, rihapët gara për vendin e dytë

Tottenham e ka rihapur garën për vendin e dytë duke e mundur Interin 1:0 në ‘Wembley’.

Gara për vendin e dytë në grupin B është bërë shumë interesante pas ndeshjeve të xhiros së pestë.Skuadra angleze e Tottenham, me shumë vuajtje ka arritur të mposht Interin 1:0, për të rrëmbyer vendin e dytë në këtë grup.

Goli i fitores për Tottenham në sfidën ndaj Interit erdhi në minutën e 80’, kur shënoi mesfushori Eriksen.

Me këtë fitore, Tottenham renditet në vendin e dytë me shtatë pikë, aq sa ka edhe Interi.Kujtojmë se në xhiron e fundit, Tottenham udhëton për t’u përballur me Barcelonën, ndërsa Interi pret PSV.