Top Channel: A duhet shkuar ne plazh me burka? VIDEO

Televizioni me i ndjekur ne Shqiperi Top Channel, me saktesisht emisioni i mengjesit Wake Up, ka bere nje ”sondazh” te tipit, “a duhet shkuar ne plazh me burka?”

Pergjet ne faqen e tyre ne Facebook ishin nga me te ndryshmet, dhe edhe vet kryesuesit e emisionit rpanuan se nuk ka pasur ndonjehere debat me te madh se ky.

Pjesemarresit ne debatin e “burkas ne plazh” ishin nga me te ndryshmet, duke filluar nga ata qe thonin se kjo eshte e drejte elementare e grave, qe te vishen si te duan, e deri te ata qe thonin se ne plazh duhet gjetur nje “rruge te ndermjetme” te veshjes.

Debatin e plote me musafir ne studio e gjeni ne linkun e meposhtem. /MESAZHI/

https://www.youtube.com/watch?v=IHPyanrQQ3o