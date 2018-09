Top-20 lojtarët më të shpejtë në Premier League këtë sezon

Ani pse shpejtësia e lojtarëve nuk përbën rol krucial në futboll, kjo aftësi të ndihmon në raste të caktuara.

Shpejtësia e lojtarëve zakonisht është vërejtur edhe në futbollin anglez, sidomos në Premier League, ku edhe zhvillohet lojë më intensive.

Dhe tani Opta Stats së bashku me Daily Mail, kanë zbuluar listën me 20 lojtarët më shpejtë këtë sezon.

Në këtë listë ka disa befasi, ku nuk është përfshirë mbrojtësi i Arsenalit, Hector Bellerin.

No defender can catch last season’s fastest player Leroy Sane. Image: PA Images

Ndërsa, listës i prinë ylli i Evertonit, Calvert-Lewin, i cili bëri një vrapim prej 34.9km/h ndaj Southamptonit.

Kjo është lista:

20. Callum Paterson ‘ Cardiff ‘ 34.347 km/h vs Newcastle

19. Ricardo Pereira ‘ Leicester ‘ 34.353 vs Southampton

18. Mason Holgate ‘ Everton ‘ 34.361 vs Bournemouth

17. Ben Chilwell ‘ Leicester ‘ 34.380 vs Wolves

16. Ben Chilwell ‘ Leicester ‘ 34.385 vs Southampton

15. Raul Jimenez ‘ Wolves ‘ 34.389 vs Manchester City

14. Josh Murphy ‘ Cardiff ‘ 34.397 vs Huddersfield

13. Isaac Mbenza ‘ Huddersfield ‘ 34.460 vs Cardiff

12. Nathaniel Mendez-Laing ‘ Cardiff ‘ 34.485 vs Newcastle

11. Adama Diakhaby ‘ Huddersfield ‘ 34.511 vs Manchester City

10. Kevin De Bruyne ‘ Man City ‘ 34.568 vs Arsenal

9. Richarlison ‘ Everton ‘ 34.655 vs Southampton

8. Leroy Sane ‘ Man City ‘ 34.692 vs Huddersfield

7. Timothy Fosu-Mensah ‘ Fulham ‘ 34.724 vs Burnley

6. Timothy Fosu-Mensah ‘ Fulham ‘ 34.738 vs Tottenham

5. Pierre-Emerick Aubameyang ‘ Arsenal ‘ 34.753 vs Manchester City

4. Ryan Fredericks ‘ West Ham ‘ 34.767 vs Arsenal

3. Aaron Lennon ‘ Burnley ‘ 34.826 vs Southampton

2. Kyle Walker ‘ Manchester City ‘ 34.845 vs Arsenal

1. Dominic Calvert-Lewin ‘ Everton ‘ 34.935 vs Southampton.