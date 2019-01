Tjetër paraqitje brilante e Messit në fitoren e Barcelonës ndaj Gironës

Ka përfunduar ndeshja në mes të Gironës dhe Barcelonës. Barcelona i ka fituar tri pikë aspak të lehta ndaj Gironës në kuadër të xhiros së 21-të në La Liga.Katalonasit kaluan në epërsi qysh në minutën e 9’ me anë të Nelson Semedos, raporton lajmi.net. Gjërat për Barcelonën u lehtësuan edhe më shumë kur Espinosa u përjashtua nga loja pas kartonit të dytë të verdhë.Në këtë fitore të katalonasëve, nuk kishte se si të mungonte Leo Messi me gol, që arriti të realizoi në minutën e 68’.Pas javës së 21-të Barcelona vazhdon të jetë lidere e La Liga-së me 49 pikë.