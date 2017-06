Titanic – Këto janë pamjet nga thellësia e Detit (VIDEO)

Historia e Titanikut

Titaniku, anija më luksoze e asaj kohe, është bërë e pavdekshme jo vetëm në sajë të mbytjes tragjike, por dhe për faktin se historia e saj ka qenë në qendër të shumë dokumentarëve, serialeve televizive apo filmave hollivudianë. Anija e nisi udhëtimin e saj të parë në 10 prill të 1912 nga porti i Southamptonit në Angli dhe ishte drejtuar për në Nju Jork.

Në bordin e saj ndodheshin disa nga njerëzit më të pasur të asaj kohe si dhe shumë emigrantë britanikë që i drejtoheshin Amerikës për një jetë më të mirë. Anija që mbante në bordin e saj 2.224 njerëz ishte e pajisur me një palestër, pishinë, bibliotekë si dhe restorant klasi, me pak fjalë ishte një anije ëndrrash.

Ajo ishte ndërtuar në kantierin “Harland and Wolff”, në Belfast të Irlandës. Por udhëtimi i saj tragjik do të ndërpritej vetëm pak ditë pas nisjes, pikërisht në 14 prill, kur 375 milje larg brigjeve amerikane do të përplasej me një ajsberg. Përplasja fatale shkatoi një të çarë të thellë në trupin e anijes, që nisi të mbushej me ujë e të fundosej. Ajo kishte në bordin e saj varka shpëtimi për vetëm 1.178 njerëz, shumë më pak nga numri i përgjithshëm i personave që ndodheshin në të.

Një pjesë e ekuipazhit të anijes dhe pasagjerëve (rreth 710 persona) mundën të shpëtonin falë këtyre barkave, por pjesa tjetër u mbyt së bashku me anijen gjigande. Në orën 02.20 të mëngjesit të datës 15 prill “Titaniku” u zhyt përgjithmonë në ujërat e oqeanit Atlantik.

Mitet për Titanikun

Mbytja e anijes luksoze shokoi gjithë botën. Të mbijetuarit nga kjo tragjedi detare treguan në ato vite shumë nga momentet e fundit në bordin e saj, por dhe tani kur kanë kaluar 100 vjet sërish Titaniku dhe historitë rreth tij vazhdojnë të ngjallin kureshtje. Principi detar që thotë se kapiteni mbytet së bashku me anijen e tij i referohet pikë së pari shembullit të kapitenit të Titanikut, Edward Smith, i cili qëndroi deri në fund në bord.

Një histori tjetër e dhimbshme e 100 viteve të shkuara është ajo e orkestrës së anijes, që vazhdoi të interpretonte deri kur anija nisi të zhytej në ujërat e ngrira të oqeanit. Tetë anëtarët e saj vazhduan t’i binin veglave pavarësisht kaosit të krijuar në anije. Sipas shumë dëshmive mendohet se “Nearer, My God, to Thee” ishte muzika e fundit e interpretuar prej tyre.

Ndërkohë “Titaniku” rrëzoi edhe pretendimin se ka anije që nuk mund të mbyten. Pavarësisht deklaratave të pronarëve të saj dhe kantierit ku u ndërtua, realiteti tregoi se anija katër direkëshe nuk mundi të përballonte përplasjen me ajsbergun.