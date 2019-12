Thirrja e Ramës pas takimit me Erdogan: Allahu do më shumë ata që janë të dobishëm

Pas takimit me presidentin e Turqisë Edogran, kryeministri shqiptar Edi Rama bëri thirrje për ndihmë nga konferenca e donatorëve.

Rama tha se Allahu do më shumë janë ata që janë të dobishëm dhe se Turqia provoi se i përmbahet urtësisë së saj pas nuk braktisi një vëlla në nevojë.

Edi Rama: “Jam këtu para jush dhe po bëj thirrje për ndihmë. Njerëzit që Allahu do më shumë janë ata që janë të dobishëm për të tjerët dhe kushdo ndihmon një njeri ë vështirësi, Allahu do ta lehtësojë nga vështirësia në ditën e ringjalljes.

Më lini të jem i qartë miqtë e mi, unë nuk ofroj ringjallje por po kërkoj dritën në zemrat tuaja.

Më lini t’ju kërkoj falje nëse përsëris veten por për të thënë të vërtetën mes kjo dritë pa tek Turqia një prej rrezeve të saj. Mes dhimbjes së papërshkruara për jetët e humbura dhe shkatërrimin që ka qene pothuajse apokaliptike në disa zona. Turqia e provoi edhe njëherë që i përmbahet urtësisë së saj sepse nuk braktisi një mik e një vëlla në nevojë. Siç thotë edhe thënia e vjetër të ecësh me një mik në errësirë është më mirë se të ecësh i vetëm në errësirë.”

Kreu i qeverisë tha se ky tërmet shkatërrimtar është më i madhi që vendi jonë ka pasur dhe se ka sfiduar Shqipërinë në mënyrë të pakrahasueshme me asnjë sfidë tjetër.

Ndërsa shtoi se me ndihmën e këtyre shteteve Durrësi dhe Tirana mund të rimëkëmben shpejt.

Edi Rama: “Për të gjithë këtë dhe premtimin më shumë se fisnik të Erdogan për të ndërtuar 500 banesa, për të gjithë mirësinë e mbështetjen e tij dhe të popullit turk në tokën e plagosur në Shqipëri kam ardhur këtu që t’ju falënderoj dhe përulësi t’ju falënderoj dhe t’ju kërkoj të gjithëve të bashkoheni në këtë rrugëtim të dhimbshëm por të paharruar.

Dëshiroj që katastrofa me të cilën të përballemi të kthehet në frymëzim, dhimbja që po ndjejmë të kthehet në forcë dhe shkatërrimi që po shohim të shndërrohet në një peizazh të bukur në të ardhmen. Duke ju bashkuar çdo mëngjes e darkë shqiptarëve të mi me lutjen “Zot mbaje dorën” nuk mund të rresht së kujtuari dhe menduar se tërmeti shkatërrimtar, më i madhi që kemi pasur, na ka sfiduar në mënyrë të pakrahasueshme me asnjë sfidë tjetër gjatë gjithë historisë moderne, ka përkulur qytetet tona më të rëndësishme si Tiranën dhe Durrësin. Me ndihmën tuaj do arrijmë të bëjmë për Durrësin dhe zonat e prekura atë që Turqia bëri për Izmirin pas tërmetit shkatërrimtar të 1999.”