“Thikë pas shpine”, kundër Netanjahut dëshmon ish shefi i shtabit

Ish-shef i stafit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka rënë dakord të japë dëshmi emër të shtetit për dy raste në të cilat Netanjahu po merret në pyetje si i dyshuar.

Ari Harow shërbeu dy herë nën qeverinë e Netanjahut para se të japë dorëheqjen në vitin 2015 mes akuzave se Netanjahu i kishte trajtuar në mënyrë jo të rregullt çështjet e biznesit privat.

Netanjahu, i cili akuzohet për ryshfet, mashtrime dhe shkelje të besimit, e ka përshkruar urdhrin e gjykatës si një “gjueti shtrigash”.

Vendimi i Harow për tu kthyer dëshmitarin shtetëror është pjesë e një “ujdije të fajit” në rastin e tij të veçantë të korrupsionit.

Edhe nëse përfundimisht do të paditet, Netanjahu nuk do të detyrohet me ligj të japë dorëheqjen.

Një tjetër ndihmës i Netanyahu i cili ka punuar me Harow tha se dëshmia e tij mund të jetë një “bombë” kundër kryeministrit, duke pasur parasysh shkallën e njohurive të tij. /MESAZHI/