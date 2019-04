Theret me thikë një mësuese në shkollën “7 Marsi” në Prishtinë

Një mësuese në shkollën “7 Marsi” në lagjen Kalabria në Prishtinë është therur me thikë, pas një përleshje.

Viktima pas plagëve të marra është dërguar në QKUK për trajtim mjekësor.

Ndërsa e dyshuara me iniciale B. D, 38 vjeç, është arrestuar nga policia, përcjell lajmi.net.

Njoftimi i plotë i policisë:Sot rreth orës 10:30, policia ka marrë informacionin se në një shkollë në lagjen Kalabria në Prishtinë, ka ndodhur një përleshje fizike mes dy personave.

Menjëherë pas marrjes së këtij informacioni në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet e nevojshme policore.

Me të dalë në vendin e ngjarjes policia ka konstatuar se ka të bëj me një rast lëndim trupor ku viktima:V.P, femër , 49 vjeç, shtetase e Republikës së Kosovës, ka marrë plagë nga arma e ftohët (thikë) dhe e njëjta menjëherë është dërguar në QKUK për trajtim mjekësor.Lidhur me rastin në fjalë policia ka arrestuar personin e dyshuar:B.D, femër , 38 vjeç, shtetase e Republikës së Kosovës, si dhe është konfiskuar mjeti i cili dyshohet të jetë përdorë në këtë rast.

Aktualisht hetuesit policor janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ne përpjekje për te ndriçuar dhe sqaruar plotësisht rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarje.