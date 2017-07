Thënie të pavdekshme nga Alia Izetbegovic

Alija Izetbegovic (8 gusht 1925 – 2003) ishte aktivist, filozof, politikan dhe president i Bonsnje-Hercegovines nga viti 1990 deri ne vitin 1996, dhe aktivist në qeshtjet politike nga viti 1996 deri ne vitin 2000.

Ai ishte autor i disa librave, njeri nder me te famshmit, Islami ndermjet Lindjes dhe Perendimit.

Mprehtesia e tij ne fjale dhe veprime ka lene gjurme ne historine boterore, keshtuqe eshte e domosdoshme qe fjalet e tij te rikujtohen here pas here.

Islami eshte me i miri, por ne muslimanet nuk jemi. Populli im fleni lirshëm, lufte nuk do të ketë. Bosnja duhet te jete nje shtet sekular. Një shtet josekular për ne do të ishte tmerr. Unë besoj se njerëzit nuk duhet të mbahen me gënjeshtra të bukura, por duhet t’u tregohet e vërteta, sado e shëmtuar të jetë. Çfarë të bëjmë, fati nuk ka qenë i mirë për ne; Por, me ndihmën e Zotit, do të ja dalim.

Mbi të gjitha, kjo është një sfidë politke e cila do të vazhdojë oër vite të tëra, sfidë nga e cila njerëzit tanë nuk do të vdesin më. Unë nuk e di sa shumë do të fitojmë, por jam mëse i sigurtë se nuk do ta humbasim atë që e kemi fituar.