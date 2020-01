Thaçi sonte takohet me emisarin Richard Grenell

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, do të takohet sonte me emisarin special të Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Richard Grenell.



Takimi do të mbahet sonte në orën 19:30 në një nga restaurantet e Prishtinës, raporton lajmi.net.



“Sonte në orën 19:30, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, do të zhvillojë darkë pune me të Dërguarin e Posaçëm të Presidentit Trump për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, ambasadorin Richard Grenell”, thuhet në njoftimin e presidencës.



Emisari Grenell ka mbërritur sot në Prishtinë, do të qëndrojë edhe nesër, ndërkohë të premten udhëton drejt Beogradit.



Ndryshe, vizita e Grenell në Kosovë vjen pas arritjes së marrëveshjes për hapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd.



Kjo marrëveshje për krijimin e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, është cilësuar si një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve dhe është përshëndetur nga liderët në Kosovë, Serbi, si dhe nga ndërkombëtarët.