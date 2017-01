Thaçi, Serbisë: Shpresoj se i kuptuat leksionet

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një postimi në Twitter ka thënë se shpreson që Serbia ka marrë një leksion, kur bëhet fjalë për provokimet.

Reagimi i Thaçit ka ardhur pas veprimeve të djeshme të autoriteteve serbe të cilat e kishin nisur një tren në drejtim të Kosovës me mbishkrime provokuese, dhe ndalesës së bërë nga autoritetet në Kosovë.

”Hope lessons are learned from this provocation. Good neighbours don’t intrude w/ extremist projects, they dialogue”.

”Shpresoj se leksioni u kuptua nga ky provokim. Fqinjët e mirë nuk ndërhyjnë me projekte ekstremiste, ata dialogojnë”, ka shkruar Thaçi në Twitter.