Thaçi për korrigjimin e kufijve: Nuk do të ketë “Republikë Serbe” në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është i ftuar në tryezën e organizuar nga KDI me temën: “Çfarë do të thotë korrigjimi i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?”.

Sipas tij, Kosova synon një marrëveshje të përhershme dhe jo kalimtare që i shtyn gjërat vetëm për disa vite. Marrëveshja mes dy vendeve, siç thotë presidenti, synon njohjen formale reciproke dhe anëtarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, transmeton lajmi.net.

Thaçi për korrigjimin e kufijve ka thënë se nuk do të ketë as ndarje, as shkëputje të pjesës veriore dhe as ‘Republikë Serbe’ në Kosovë.

“Ka zëra që thonë se korrigjimi i kufijve do të thotë konflikt dhe kjo është absurditet. E vërteta është se kjo do t’i japë fund këtij konflikti. Një marrëveshje e tillë do të jetë kontribut për paqen dhe stabilitetin e kësaj pjese të Ballkanit. Marrëveshja e synuar nuk do të ketë pasoja në karakterin shumë etnik të Kosovës. E di që një marrëveshje është pothuajse e pamundur por duhet të punojmë që kjo të realizohet. Njëri nga rreziqet e këtij procesi është refuzimi për të diskutuar me fakte për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare”, ka thënë Thaçi.