Thaçi në Zvicër, vihet në siklet nga gazetarët serbë!

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po merr pjesë në Forumin Ekonomik në Davos të Zvicrës, është vën në një situatë jo të zakonshme nga disa gazetarë serb. Të njëjtit kanë insistuar të marrin përgjigje prej tij sa i përket Gjykatës Speciale.

I pyetur se çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës në lidhje me revokimin e Speciales, e cila do të gjykoj ish-pjesëtar të UÇK-së individ përgjegjës për krime të luftës, presidenti Thaçi u shpreh se Kosova deri më tani ka qenë shumë e drejtë, kur është fjala për zbatimin e drejtësisë ndërkombëtare.

“Ne punojmë shumë ngushtë me Tribunalin në Hagë. Kosova po ashtu përkrah drejtësinë ndërkombëtare. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, ne përmbushim detyrimet tona dhe do të punojmë shumë ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare”, ka thënë Thaçi, i cili përpiqej të përfundonte bisedën me gazetarët serb.

Ndërkaq i pyetur nëse priste ftesë nga Gjykata Speciale, Thaçi ktheu shpinën nga gazetarët dhe u largua tutje.