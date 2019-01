Testohet në vozitje Mercedesi “bishë” i vitit 2019 (Video)

Kompania prodhuese me më së shumti shitje në botë, “Mercedes”, ka prodhuar modelin AMG E63 S si surprizë për vitin 2019. Krahasuar me S63, E63 është më i lehtë, më i shkathët, më i lirë, po aq i fuqishëm dhe disi më balistik, transmeton lajmi.net. E63 posedon binjakë-turbo V8 me motor prej 4.0 litrash, prodhon 603 kuaj fuqi. Ndiqni videon për të kuptuar më shumë në lidhje me përformancën, enterierin dhe detaje të tjera të makinës.