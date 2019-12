Një tërmet ka goditur para 15 minutash Shqipërinë.

Sipas Organizatës Shkencore “EMSC”, ky tërmet ishte i shkallës 3.6 ku epiqendra e tij ishte Tirana.

Ndërkohë që edhe dy ditë më parë Shqipëria u godit nga një tërmet 4 shkallësh pas atij të fuqishmit të 26 nëntorit, që kishte marr edhe jetë njerëzish.

M3.6 #earthquake (#tërmet) strikes 36 km S of #Tirana (#Albania) 15 min ago.

