Tensione në Barcelonë, 60 të lënduar gjatë “El Clasico”

Ndërsa në Camp Nou, El Clasico mes Barcelonës dhe Realit të Madridit u zhvillua normalisht me skuadrat që e mbyllën përballjen mes tyre me barazimin 0-0 duke mos ndryshuar asgjë në renditje, jashtë impiantit mitik katalanas pati sërish tensione.Protestues pro pavarësisë së Katalonjës u përleshën me forcat e rendit gjate zhvillimit të sfidës.Të maskuar, këta protestues i vunë flakën koshave të mbeturinave ndërkohë që hodhën gurë dhe shishe qelqi në drejtim të forcave të rendit me këta të fundit që u kundërpërgjigjën duke qëlluar me plumba shkume.

Sipas medias spanjolle, bilanci i këtyre përplasjeve për momentin flet për të paktën 60 të plagosur, ndërkohë që 9 persona janë vënë në pranga. Përsa i përket sfidës, në stadium duket se këto tensione nuk u ndjenë dhe vetëm në një moment sfida u ndërpre pasi tifozët hodhën disa topa të verdhë në fushën e lojës, transmeton Tch.

Situata rreth Camp Nout u qetësua pas përfundimit të ndeshjes. Policia i kishte mbyllur të gjitha daljet në jug të stadiumit duke u kërkuar tifozëve që të dilnin nga portat e sektorit verior të tij për motive sigurie.

El Clasico e kësaj të mërkure ishte parashikuar të luhej në 26 tetor, por u shty për shkak të protestave të dhunshme që shpërthyen në Katalonjë pas vendimit të Gjykatës për të dënuar me burg 9 liderë politikë që janë pro pavarësisë së këtij rajoni.

Pas 53 ditësh kjo sfidë u zhvillua, por që u parapri edhe nga një tubim i grupit pro pavarësi, Tsunami Demokratik.