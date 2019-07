Telekomi i Kosovës në betejë me falimentimin

Ka tashmë një kohë që Telekomi i Kosovës po përballet me rrezikun e falimentimit.

Por, përfaqësues e kësaj kompanie thonë se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë falimentimin dhe se borxhi prej më shumë se 25 milionë eurosh, që Telekomi i ka kompanisë Z-Mobile, do të negociohet për të gjetur një zgjidhje për t’u paguar.

Pasi që ka fituar rastin në gjykatë, kompania Z-Mobile ka nisur procedurat e përmbarimit, që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës deri në inkasimin e mjeteve apo borxhit prej mbi 25 milionë euro.

Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Istrefi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, bëri të ditur se janë njoftuar nga kompania Z-Mobile që kanë nisur procedurat e përmbarimit, por që sipas tij, në këtë gjendje në të cilën është Telekomi, gjasat janë minimale për të kryer një transaksion të vlerës prej mbi 25 milionë euro.

Ai thotë se ka kërkuar që kjo pagesë të bëhet me këste nga 300 mijë euro në muaj, me mundësi të rritjes së vlerës, gjë e cila nuk është pranuar nga kompania Z-Mobile.

“Ne jemi në fazën e negociatave në mirëbesim me kompaninë Z-Mobile. Unë mund të them se është një vendim i ngutshëm i kompanisë Z-Mobile, pasi që rrezikon me mbylljen e llogarive komplet të Telekomit dhe rrezikon 300 mijë konsumatorë të tyre. Ne jemi duke punuar dhe besoj që në ditët në vazhdim në procesin që do të zhvillojmë, do të vijnë ditë të mira për Telekomin”, thotë Istrefi.

Telekomi i Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrëveshje në lidhje me një kontratë të nënshkruar 10 vjet më parë, kontratë kjo e cila i kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile Vala.

Mospajtimet mes palëve kishin nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në Arbitrazh dhe më pas Gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile.

Ndërkohë, për dëmin e shkaktuar, Telekomi obligohej t’i jepte numeracion shtesë Z-Mobile, t’i ofronte shërbimet 3G dhe 4G dhe të paguante një gjobë prej mbi 25 milionë eurosh në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit.

Në Z-Mobile ndërkohë nuk deklarohen rreth këtij kontesti.

​Bedri Istrefi thotë se pasojat do të jenë shumë të mëdha në rast të falimentimit të Telekomit të Kosovës dhe se sipas tij, Telekomi ka angazhuar ekspertë ligjorë ndërkombëtarë për këtë çështje dhe se falimentimi, sipas tij, nuk do të ndodhë.

“Nuk ka mundësi të vjen deri te mbyllja e llogarive bankare të Telekomit. Ne kemi marrë ekspertë të jashtëm ligjorë që do të mbrojnë në këtë rast Telekomin e Kosovës dhe ligjet aktuale që janë në fuqi, nuk e lejojnë një gjë të tillë”, thotë Istrefi.

Ai kërkon nga Qeveria e Kosovës, e cila është aksionare 100 për qind e Telekomit të Kosovës, që të mobilizohet dhe të ketë një vëmendje të veçantë ndaj kësaj çështje.

Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në vazhdimësi është deklaruar se Qeveria e Kosovës nuk do të paguajë borxhin e Telekomit të Kosovës dhe se kishte kërkuar nga udhëheqësit e kompanisë që të gjejnë zgjidhje.

Ndërkohë një ditë më parë i pyetur nga gazetarët për rastin e procedurave të përmbarimit, Haradinaj ka theksuar se borxhi është vështirë i shmangshëm dhe se deri më tani është dashur të shfrytëzohen mundësitë që të paguhet.

Në anën tjetër, Lamih Balaj kryetar i Sindikatës së Postës dhe Telekomit të Kosovës, thotë se punëtorët janë të shqetësuar për gjendjen e krijuar dhe se kërkohet zgjidhje e shpejtë.

“Qeveria në asnjë mënyrë nuk guxon të tërhiqet nga kjo çështje, pasi që është aksionare e Telekomit të Kosovës. Është e papranueshme nëse dikush tenton t’i bllokojë llogaritë e ndërmarrjes publike. Do të ketë pasoja sociale. Institucionet e Kosovës duhet ta zgjidhin këtë problem”, thotë Balaj.

Telekomi i Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumatorë në nivel vendi.

Kjo kompani ka përafërsisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare, llogaritet të jetë mbi 730 euro.