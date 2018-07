Telefoni i palueshëm i Samsung pritet të ketë ekran 7 inç dhe një ekran dytësor

Timothy Martin i Wall Street Journal raporton se telefoni i palueshëm dhe shumë i pritur i Samsung do të vijë në fillim të vitit të ardhshëm me një ekran fleksibil prej 7 inç dhe një shirit të ekranit dytësor në pjesën e jashtme të pajisjes.

Në atë madhësi, Samsung po futet në territorin e tabletëve – por për shkak se është i palueshëm, fableti ka të ngjarë të jetë aq i lëvizshëm sa modelet më të vogla.

Do të jetë interesante të shohim se si kjo do të duket. Gjithashtu, konglomerati korean i pajisjeve elektronike besohet të jetë duke punuar në bateritë e lakuara për këtë pajisje të ardhshme, së bashku me ekranet fleksibile OLED. Ky i fundit duhet të jetë i lehtë për Samsung, duke parë se si është furnizuesi kryesor i këtij lloji të teknologjisë së ekranit në të gjithë botën.

Burimet e Martin gjithashtu përmendën se telefoni i palueshëm, i koduar me emrin ‘Winner’, ka të ngjarë të kushtojë më shumë se 1.500 dollarë në lansim. Kjo është në përputhje me një raport të mëparshëm, që deklaroi se do të hyjë në rreth 1,900 dollarë.

Natyrisht, kjo nuk do të ketë pëlqim masiv kur të mbërrijë – por mund të sjellë një epokë të re të dizajnit të telefonave premium për njerëzit që dëshirojnë pasuri të patundshme shtesë në ekran për shikimin e videove dhe që të punojnë në aplikacionet e produktivitetit.

Ne gjithashtu kemi dëgjuar se Samsung do të zbulojë fituesin e palueshëm në konferencën CES të vitit të ardhshëm.