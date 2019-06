Telashe për Challandes, katër lojtarë nuk udhëtojnë në Sofje, në dyshim edhe portieri

Kombëtarja e Kosovës është e ‘gjymtuar’ para ndeshjes së ardhshme në kualifikimet e Euro 2020.

Testi i radhës për kombëtaren Dardane do të jetë në Sofje, kundër kombëtares së Bullgarisë, më 10 qershor (e hëne).

Në barazimin 1:1 kundër Malit të Zi, kombëtarja e Kosovës humbi edhe Arbër Zenelin, i cili pësoi një lëndim në gju, lëndim që do t’ia pamundësojë udhëtimin në Bullgari.

Arbër Zeneli kështu i bashkëngjitet listës së emrave si; Valon Berisha, Herolind Shala e Hekuran Kryeziu, shkruan lajmi.net.

Situatën për Challandes akoma më shqetësuese e bën deklarata e Arijanet Muric pas ndeshjes së mbrëmshme, kur portieri la të kuptohet se është në pikëpyetje për ndeshjen e radhës.

“Do ta shohim, do të fle sonte dhe pastaj do t’iu tregoj”, ishin fjalët e portierit kur u pyet nëse do të jetë i gatshëm.

Lëndimet sigurisht se nuk janë të mirëseardhura asnjëherë, por Challandes ka mjaft lojtarë cilësor në listën e tij. Mbetet të shihet se cilat do të jenë zgjedhjet e trajnerit për ndeshjen e radhës.