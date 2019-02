Të uritur dhe të pluhërosur: Refugjatët e fundit ikin nga zonat e kontrolluara nga ISIS-i në Siri

Kamionë me plot civilë u larguan nga bastioni i fundit i ISIS-it në territorin e Sirisë lindore të premten pasi bastisjet ajrore të koalicionit kishin për qëllim të ushtronin presion mbi luftëtarët që synonin zonën në brigjet e lumit Eufrat.

Gazetarët pranë vijës së frontit në Baghouz panë dhjetra kamionë që vozitnin plot civilë.

Shumica në bord ishin gra dhe fëmijë, edhe pse kishte disa burra, fytyrat e tyre ishin të mbuluara me shami.

Kamionët shoqëroheshin nga kamionë që i përkisnin Forcave Demokratike Siriane (SDF) të mbështetura nga SHBA. Me kalimin e konvojit, mund të dëgjohej armë zjarri.

Rreth 300 luftëtarë të ISIS së bashku me civilët që besohet të jenë kryesisht familjet e tyre, sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, janë nën rrethim për më shumë se një javë në kampin e quajtur Baghouz, pranë kufirit me Irakun.

Në javët e fundit, rreth 20,000 njerëz u larguan nga Baghouz përmes një korridori humanitar.

David Eubank, kreu i grupit të ndihmës vullnetare tha se gratë dhe fëmijët në kamionë ishin “shumë të uritur dhe të pluhërosur”.

Human Rights Watch i bëri thirrje SDF-së dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara t’u japin përparësi mbrojtjes së civilëve.

Rilokimi i refugjatëve të Baghouz do t’i japë fund sundimit territorial të “kalifatit” të vetëshpallur të ISIS, që dikur u shtri me një të tretën e Sirisë dhe Irakut, por grupi i armatosur shihet ende si një kërcënim i madh për sigurinë.

Ai është kthyer vazhdimisht në luftëra të stilit guerrilas dhe ende mban territorin në një zonë të largët dhe të zbrazët në perëndim të lumit Eufrat.

Trump në dhjetor urdhëroi tërheqjen e 2,000 trupave, duke thënë se ata e kishin misionn, pra e kishin mundur ISIS-in në Siri. /Mesazhi/