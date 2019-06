Të shtunën në “Fadil Vokrri” luhet miqësorja Xhaka – Rashica, këto janë çmimet e biletave

Mbrëmja e së shtunës i takon yjeve të futbollit shqiptar.

Më datën 15 qershor, në orën 20:00, yjet zbresin në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet. Ekipi i krijuar nga Granit Xhaka me shokë dhe ekipi i krijuar nga Milot Rashica me shokë do të përballen me njëri-tjetrin, për të dhuruar spektakël për të gjithë dashamirët e futbollit në Kosovë e më gjerë.

Kjo ndeshje është organizohet dhe mbështetet nga Federata e Futbollit e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës.

Biletat për tribunat Jug dhe Veri do të jenë falas, derisa biletat për tribunën lindore kushtojnë 2 euro, kurse ato për tribunën perëndimore 3 euro. Biletat mund të blihen në kioskun e qytetit të Prishtinës si dhe në Rave Travel. Të gjitha të hyrat nga shitja e biletave do t’u ndahen 10 familjeve në nevojë.