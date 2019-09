Të luash me kartën e fesë, kur e sheh aeroplanin duke u rrëzuar

Kanë qarkulluar shumë humore interneti ku përshkruhej situata si ateisti bëhet besimtar kur e sheh aeroplanin duke u rrëzuar.

Në momentin kur piloti manovron suksesshëm dhe zbret sigurt në tokë, ai sërish kthehet në ateist. Me gjasë ai nuk ishte kurrë një besimtar, por duke e parë që nuk i mbeti gjë për të humbur, e provon nëse lutjet vërtetë funksionojnë.

Sigurisht, ai kurrë nuk do t’ia dijë nëse Zoti ua mundësoi të dalin gjallë nga aty. Për të heroi është piloti dhe jo fati.

Një aeroplan që është në rrëzim e sipër është edhe ai i PDK-së, partisë e cila së fundmi po përballet me një garë të zënë pisk si nga brenda edhe nga jashtë.

Pisk nga brenda për shkak të figurave të lara në afera kriminale, dhe pisk nga jashtë për shkak të alternativave të tjera që gjenden në kartën e votimit.

Për të trajtuar gjithë gjembat në këmbë, kryetari i saj e ka menduar një piskatore që e ka përdorur kah moti: atë të fesë, në këtë rast, Islamit.

Njëra nga figurat më të shquara që ka përfaqësuar denjësisht problemet e stigmatizimit të grave muslimane, tani ka veshur petkun partiak.

Zonja Besa Ismaili, profesoreshë dhe fituese e disa çmimeve ndërkombëtare për avokimin e saj kundër stigmatizimit, dhe një zë i shquar kundër diskriminimit gjinor, tani në panelet e televizioneve do te prononcohet me tone politike.

Prezantimi që Kadri Veseli ia bëri asaj “shkëlqente” nga atributet që nuk i mungojnë, sigurisht, por një analizë e këshilltarëve na bën të dyshojmë se zonja Ismaili mund të marrë hapësirën e duhur në këtë mes.

Me pak imagjinatë, mendoni se si do të përballeshin dy figura totalisht të kundërta, si zonja Ismali, një praktikuese e fesë, dhe Blerim Latifi, një ndër këshilltarët e tij kryesorë që shfrytëzon hapësirën mediale për të fyer besimin islam.

Tani që po i hyn garës si i vetëm, Veseli e sheh zonjën Ismaili si një monedhë të artë që mund t’i sjellë jo pak vota.

Duke pasë parasysh se njëra nga tre gratë më të votuara në Kosovë ka qenë një grua me shami, (Labinotë Demi-Murtezi), Veseli nuk i harron votat që ajo solli kur partia e tij bëri koalicion me Partinë e Drejtësisë.

Për një grusht të tillë votash, shumëkush do të tundohej.

Duke u përpjekur për të parë më të mirën në tunel, zonja Ismali mbetet një zgjidhje e mirë për ata që duan t’ia japin votën PDK-së. Si parti e certifikuar, askush s’mund ta ndalojë të marrë pjesë në zgjedhje, çfarëdo qofshin qëndrimet.

Zonja Ismaili është figurë që ka promovuar dialogun ndër-fetar në mënyrë objektive, duke iu referuar burimeve të shkencave islame, ku edhe e zotëron profesionin. Nuk duhet nënvlerësuar se ajo mund të jetë nismëtare e dialogut ndërpartiak, nevojë kjo reale duke pasur parasysh hasmërinë gati të paarsyeshme mes partive politike.

Zonja Ismaili duhet të ketë ditur diçka që nuk dimë ne, dhe më së miri është që ajo vet të na tregojë se çfarë pa te kjo parti, që ne nuk po mund ta shohim.

Ndërsa ne, spektatorët e këtij cirku, presim të shohim nëse aeroplani i PDK-së do të bie. Thirrja e dëshpëruar e ateistëve në rënie nuk pritet të ndërroj, as nga shamia e Besës, e as nga pilotimi i Kadri Veselit.

Vota jonë është pista më e mirë që do ia tregoj vendin secilit pilot politik.