Rreziqet na largojnë nga zona e sigurisë, prandaj dikush i preferon e dikush jo! Por një not me peshkaqenet mund te jete rreziku me i madh qe mund ta marr nje aventurier.

Kjo video e postuar nga “Carajos Fishing Club” tregon se si disa notues te talentuar guxojne ta bejne kete not te rrezikshem te rrethuar nga disa peshkaqene.

Krah per krah me peshkaqenet, ata sfidojne friken dhe rrezikun. Po ju a do te guxonit?