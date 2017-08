Tavolina e punës flet shumë për juve

Hidhini një sy tavolinës tuaj të punës. Është e mbushur me letra që nuk i keni lexuar? Ka mbi të fotografi të familjes? A keni lodra që ju ndihmojnë të mendoni? Mënyra sesi e organizoni dhe zbukuroni tavolinën e punës, zbulon informacione interesante për ju.

Në zyrë, i arrestojmë hapësirat për të komunikuar sjelljet tona, qëllimet dhe vlerat. Si një drejtues biznesi, tavolinat e punonjësve tuaj mund t’ju ndihmojnë t’i kuptoni dhe motivoni ata për më mirë.

“Njerëzit duan të njihen prej të tjerëve”, – thotë Sam Gosling, psikolog dhe profesor në Universitetin e Teksasit në Austin dhe autor i librit “Çfarë thonë sendet e përditshme për ju”.

“Jeni më të shëndetshëm, më të lumtur dhe më prodhimtar kur të tjerët ju shohin ashtu siç jeni”.

Hidhuni një sy tavolinave të punës të punonjësve tuaj. Si e kanë përdorur ata hapësirën? Ka objekte personale mbi to? “Është shumë e rëndësishme të vështrohen objektet që janë vazhdimisht mbi tavolinë dhe nuk lëvizen ndonjëherë”, – shpjegon psikologu. Ka disa gjëra të thjeshta, të cilat zbulojnë shumë për personalitetin e dikujt. Ja rastet dhe shpjegimet.

1. Një tavolinë e organizuar mirë

Njerëzit që e organizojnë mirë tavolinën e punës priren të jenë më të vetëdijshëm, që nënkupton se ata janë persona të cilët kanë një performancë të qëndrueshme në punë, janë planifikues të mirë dhe e mbarojnë punën në kohën e duhur.

“Kur i afrohem një hapësire të caktuar, gjëja e parë që kërkoj me sy është një kalendar”, – thotë Gosling, pasi një tavolinë pune e ka të domosdoshëm kalendarin.

2. Një tavolinë e çorganizuar

Një tavolinë e rrëmujshme nuk është një gjë e keqe, (njerëzit krijues e kanë shpesh një tavolinë të tillë), por personat e tjerë mund t’i gjykojnë ata pa të drejtë. “Kur njerëzit shohin një tavolinë apo zyrë të rrëmujshme, ata e perceptojnë personin si jo social dhe me sjellje të ashpër”, thotë Gosling.

Tavolina e rrëmujshme mund të duket jo-estetike për syrin, por kjo nuk do të thotë se personi është me karakter të ngjashëm me tavolinën.

3. Objektet e pazakonta në tavolinë

Njerëzit që e përdorin hapësirën për të vënë në to objekte të ndryshme origjinale, priren të jenë më të hapur, çka nënkupton që i përqafojnë shumë shpejt përvojat dhe idetë e reja. Te tavolina e punës së këtyre personave mund të shihni gjëra që nuk i keni parë diku tjetër.

Kompanitë inovative, si për shembull agjencitë e reklamave dhe të teknologjisë, priren të tërheqin persona krijues dhe i inkurajojnë punonjësit e tyre të shfaqin personalitetin.

4. Mesazhe frymëzuese në tavolinë

Njerëzit që mbajnë pos-tera apo mesazhe frymëzuese në tavolinën e punës, janë zakonisht të paqëndrueshëm për sa u përket lëkundjeve të humorit. Mesazhet frymëzuese janë për ta një formë psikologjike për t’i mbajtur njerëzit bashkë emocionalisht.

Gjithashtu qetësojnë edhe ankthin. Nëse keni në tavolinën tuaj të punës pos-tera, mos u shqetësoni sepse nuk po përcillni mesazhe të gabuara. Personat që i mbajnë ato janë shumë të suksesshëm në vendin e punës dhe vendosin t’i përcjellin vlerat e tyre tek të tjerët.

5. Hapësira mikpritëse në punë

Personat që kanë zyra mikpritëse, ku përfshihen dyert e hapura, karriget e rehatshme dhe gostitë, priren të jenë më të shoqërueshëm. Duke krijuar një hapësirë mirëseardhje, ata u tregojnë të tjerëve se janë më të afrueshëm dhe shpesh kanë më shumë vizitorë se introvertët.

Të qenët i shoqërueshëm i hap rrugë rritjes në detyrë. “Njerëzit duhet të mësojnë ta ushtrojnë këtë metodë, ndonëse nuk do të arrijnë suksesin e atyre që i vjen natyrshëm”, thotë Gosling./Mesazhi/