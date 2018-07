“Task Forca” kundër aksidenteve jep efektin e parë, asnjë i vdekur gjatë javës

Nesër (e marte) bëhen një javë që kur Policia e Kosovës ka themeluar “Task Forcën” kundër aksidenteve në trafik. Prej ditës që është bërë kjo “Task Forcë”, në territorin e Kosovës nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me pasoja fatale, ndonëse ato me lëndime dhe me dëme materiale ende janë në numër të madh, raporton Indeksonline.

Të dhënat e policisë të siguruara nga Indeksonline, flasin se gjatë kësaj jave, në rrugët e Kosovës kanë ndodhur gjithsej 383 aksidente trafiku, prej të cilave 116 kanë përfunduar me persona të lënduar dhe 267 të tjera me dëme materiale.

E gjatë kësaj jave ajo që është vërejtur dukshëm për dallim nga javët e kaluara është numri i madh i gjobave të shqiptuara ndaj pjesëmarrësve në trafik. Nga koha kur është themeluar “Task Forca”, janë ndëshkuar gjithsej 10 067 pjesëmarrës në trafik, ku nëse mesatarja e gjobave është 20 euro për tiketë, atëherë i bie që buxheti i konsoliduar i Kosovës për një javë është mbushur me mbi 200 mijë euro.

Efekti i Task Forcës është vërejtur menjëherë dhe se qëllimi kryesor i saj është që përmes komandës dhe kontrollit të ndikohet direkt në parandalimin e aksidenteve të trafikut rrugor, duke angazhuar sa më shumë personel policor nga niveli qendror dhe ai lokal, duke përfshirë edhe stafin udhëheqës të Policisë.

“Plani veprues dhe parandalues i kësaj “Task Force” parasheh përfshirjen, koordinimin dhe bashkërendimin e njësiteve të ndryshme në terren, në pika kontrolli, akse rrugore, si dhe aplikimin e metodave të ndryshme të avancuara nga njësitet policore, për arritjen e parandalimit të aksidenteve në tërësi e në veçanti të atyre me pasoja fatale. Gjithashtu, për të arritur dinamikën e ndikimit tek shoferët pjesëmarrës në trafik do të aplikohet “Zero tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve””, kanë deklaruar në Policinë e Kosovës.

Sipas tyre, për një efekt parandalues-pozitiv të këtyre angazhimeve dhe masave operative të planifikuara, Policia e Kosovës kërkon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, e posaçërisht te shoferët/drejtuesit e automjeteve, që të respektojnë rregullat që dalin nga Ligji i trafikut rrugor, të respektojnë shenjat e trafikut, t’u përshtaten kushteve të rrugës dhe në veçanti t’i përmbahen shpejtësisë së lejuar, pasi që vetëm në këtë mënyrë kontribuojnë për një siguri më të madhe nëpër rrugët e vendit tonë dhe evitojnë humbjen e panevojshme të jetëve njerëzore.