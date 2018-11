Taksa 100% nga Kosova, Serbia mbledh urgjentisht sonte Këshillin e Sigurisë

Kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka njoftuar se sot pasdite do të ketë takime të jashtëzakonshme me ambasadorët e Kinës, Rusisë, BE dhe anëtaret e Kuintit, e më vonë pasdite e ka thirr takimin e Këshillit për Siguri Kombëtare me rastin e masave më të reja të Qeverisë së Kosovës, lajmëron Tanjug.

Vuçiq së pari do të takohet me ambasadorët e Kinës dhe Rusisë e më pas edhe me ata të anëtarëve të Kuintit dhe me shefin e delegacionit të BE.

Pas këtyre takimeve Vuçiq do ta mbajë mbledhjen e Këshillit për siguri kombëtare.