Tahiri: Zgjedhjet e LDK-së më të rëndësishme se ato nacionale

Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, ka thënë që LDK-ja sot ka zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e saj, njofton Klan Kosova.

Tahiri për Klan Kosovën ka thënë se këto zgjedhje të LDK-së janë më të rëndësishme se sa zgjedhjet nacionale që do të vijnë.

“Unë shumë i bindur që sot LDK-ja do të dal me një ekip që do t’i fitojë zgjedhjet nacionale, një ekip që tashmë e ka fituar besimin e qytetarëve të Kosovës, LDK do të dal më e bashkuar dhe më e fortë”.

“LDK do të dal me një ekip që në zgjedhjet e ardhshme nacionale do të jetë parti fituese. Transformimi i LDK-së është transformim i Kosovës”, tha Tahiri.

Tahiri më tej ka folur për përleshjet që kanë ndodhur brenda kuvendeve të degës në Vushtrri, ai tha se këto nuk kanë ndikuar në unitetin e kësaj dege.