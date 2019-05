Suspendohen dy zyrtarë korrektues, shkak arratisja e të paraburgosurit

Shërbimi Korrektues i Kosovës, njofton opinionin publik se lidhur me arratisjen nga Klinika e Ortopedike e SHSKUK-së, e të paraburgosurit me inicialet A.K, SHKK ka suspenduar dy zyrtarë korrektues dhe menjëherë ka iniciuar procedurën disiplinore, me c`rast ka ngritur edhe Komisionin Hetimor për ta hetuar rastin në fjalë.

Për këtë rast, me Urdhër të Prokurorit, zyrtarët korrektues janë ndaluar dhe dërguar në qendrën e mbajtjes, nën dyshimit se kanë kryer veprën Penale: Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria sanksionuar nga neni 398 i KPK-së.