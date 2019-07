Surprizon Robben, tërhiqet nga futbolli aktiv

E kërkonin klubet më të mëdha holandeze si Ajax dhe Psv Eindhoven, pa harruar këtu skuadra me emër të madh në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kinë, shkruan supersport.al.

Por edhe pse ofertat nuk i mungonin në mënyrë surprizuese në moshën 35-vjeçare Arjen Robben ka vendosur të varë këpucët në gozhdë. Pasi mbylli eksperiencën e tij 10-vjeçare me Bayern Munich, Robben ka vendosur t’i thotë stop futbollit të luajtur edhe pse dëshira për të vazhduar ishte shumë e madhe. Lajmin e ka bërë publik vetë lojtari me një letër.

Në karrierën e tij holandezi fluturues është aktivizuar me 5 skuadra, Groningen ku hodhi hapat e parë si futbollist, Psv Eindhoven ku spikati si lojtar, Chelsea, Reali i Madridit dhe Bayern Munich me të cilët fitoi gjithçka. Në këtë tërheqje të papritur të Robben mund të kenë ndikuar edhe dëmtimet e shpeshta që ka pësuar gjatë viteve të fundit.

“Kam vendosur që ta mbyll karrierën time si profesionist. Pa dyshim, është vendimi më i vështirë, që më është dashur të marr ndonjëherë në jetë. Një vendim, në të cilin ‘zemra’ dhe ‘mendja’ përplaseshin me njëra-tjetrën. Dashuria për lojën të jep bindjen se ende mund të përballesh me gjithë botën, përballë realiteti se jo çdo gjë shkon ashtu si ti e do, dhe nuk je më djali 16-vjeçar që nuk e njeh dëmtimin. Për momentin, jam me shëndet dhe në formë, dhe si një tifoz i futbollit dhe shumë sporteve të tjera, dua të vazhdoj me këtë stil jete edhe në të ardhmen. Kështu që, do më duhet të ndaloj, por më mirë kështu”.