Liga e Kombeve vazhdon sonte me tjera duele interesante

Liga e Kombeve vazhdon sonte me duele të tjera interesante.Zvicra e Xherdan Shaqirit e Granit Xhakës ballafaqohet me Islandën me fillim nga ora 18:00.Kurse, super ndeshja e mbrëmjes do të jetë ajo mes Anglisë dhe Spanjës, nga ora 20:45, përcjell “lajmi.net”.

Ky është orari i plotë i takimeve që zhvillohen sonte në Ligën e Kombeve.