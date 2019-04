Sulmohet gruaja muslimane me shami në Berlin

Policia gjermane ka njoftuar se një ekstremist i ekstremit të djathtë është i dyshuar për sulm verbal dhe fizik ndaj një gruaje muslimane në një stacion metroje në Berlin, transmeton Anadolu Agency (AA).

Incidenti ishte i fundit në serinë e sulmeve ksenofobike në kryeqytetin e Gjermanisë në muajt e fundit ku sulmoheshin njerëz me pamje të huaj, duke përfshirë gra muslimane me shami apo hebrenj me kapela tradicionale “kippah”.

Gruaja muslimane 33-vjeçare të dielën i tha policisë se një person iu drejtua me ofendime racore dhe e sulmoi në stacionin e metrosë në Greifswalder.

Ajo tha se ekstremisti i ekstremit të djathtë i dyshuar bëri përshëndetjen naziste para se të largohej nga vendi i ngjarjes.

Sipas policisë, gruaja ka marrë trajtim mjekësor për lëndimet e marra.

Në vitet e fundit në Gjermani është shënuar rritje e dhunës nga ekstremistët e ekstremit të djathtë, duke u nxitur nga propaganda e grupeve neonaziste dhe nga partia islamofobike AfD.

Çdo ditë, të paktën tre persona në Gjermani janë viktimë e akteve të dhunës nga ekstremi i djathtë, racizmi apo ksenofobia, thonë të dhënat nga VBRG, një asociacion i qendrave këshilluese për viktimat e dhunës së djathtistëve.