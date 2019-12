Suarez konfirmon të ardhmen

Luis Suarez është një nga lojtarët më të rëndësishëm të Barcelonës.

Ai duket se do të rinovojë sërish me klubin katalanas, pavarësisht se mosha e tij nuk i premton shumë, me 32 vite të mbushura.

Në mbylljen e vitit 2019, uruguaiani ka folur rreth të ardhmes së tij.

“Jam shumë i lumtur në klub. Kam dhënë gjithmonë maksimumin nga vetja. Statistikat dhe numrat tregojnë se jam ende shumë i mirë. Mendoj se për rinovim jemi në rrugën e duhur dhe në fund do të arrijmë aty ku duhet”, u shpreh ai.

Uruguaiani ka folur edhe për objektivin e parë të skuadrës katalanase.

“Duam të fitojmë Superkupën. Një turne që zhvillohet për herë të parë dhe ne do të mundohemi ta fitojmë atë”, është shprehur sulmuesi i Barçës.