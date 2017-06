Specialja prej javës tjetër e gatshme për aktakuza

Dhomat e Specializuara mund të jenë të gatshme edhe ligjërisht që t’i pranojnë akuzat e para brenda shtatë ditëve nëse Gjykata Kushtetuese e shpall pozitiv aktvendimin në lidhje me kushtetutshmërinë e rregullave të rishikuara të Rregullores së Procedurës dhe të Provave.

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese pritet që sot, në orën 12:00, ta shpallë aktvendimin mbi Referimin e Rregullores së Procedurës dhe të Provave të rishikuara, shkruan tutje “Zëri”.

Shqiptimin e aktvendimit në lidhje me kushtetutshmërinë e rregullave të rishikuara të Rregullores së Procedurës dhe të Provave, miratuar nga gjykatësit e Dhomave të Specializuara të Kosovës, do ta bëjë kryetarja e Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese të Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjykatësja An Pauwr-Ford.

Shpallja e vendimit do të bëhet në orën 12:00 në ndërtesën e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.