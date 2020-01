Specialja fton deputetin e PDK-së

Deputeti i ri i PDK-së, Ferat Shala është ftuar nga Specialja.



Lajmin e ka bërë të ditur vetë Shala përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.



Ai ka bërë të ditur se ftesës do t’i përgjigjet më 5 shkurt.



Postimi i plotë:



Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,



Dua të ju informoj që kam pranuar ftesë nga Gjykata Speciale në Hagë, të cilës do i përgjigjem më datë 05.02.2020.



Në tërë veprimtarinë time jetësore atdhetare asnjëherë nuk jam ndi më i nderuar dhe respektuar se sa kur isha pjesë e UÇK-së! Asnjë shkronjë nuk e heq nga e kaluara ime në të gjitha periudhat e veprimtarisë sime!



Me këtë rast, dua të falenderoj trungun tim familjarë që më edukoi në rrugën e drejtë karshi popullit dhe atdheut tim. Shpreh falenderim dhe mirënjohje për të gjithë bashkëluftëtarët, dëshmorët dhe heronjtë për sakrificën sublime që ata bënë.



Lavdi Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës!