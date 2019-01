Sot varroset zëvendësministri Arian Daci

Sot bëhet varrimi i zëvendësministrit, Arian Daci, i cili humbi jetën dje gjatë një orteku bore në Brezovicë. Për të nderuar zëvendësministrin e Diasporës, Arian Daci, sot do të zhvillohen disa aktivitete mortore. Për të nderuar djalin e akademikut Nexhat Daci, në hollin e Kuvendit të Kosovës do të bëhen homazhe, ndërsa në ora 12:00 në Teatrin Kombëtar do të mbahet mbledhje komemorative. Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet në ora 13:00 në varrezat e qytetit të Prishtinës.