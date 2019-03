Sot u jepet lamtumira e fundit dy të rinjve që humbën jetën në aksidentin në Duhël

Tre të rinj humbën jetën si pasojë e një aksidenti që ndodhi të shtunën në rrugën Shtime-Suharekë, saktësisht në fshatin Duhël. Varrimi i tyre do të bëhet sot në ora 12:00.

Si pasojë e këtij aksidenti humbën jetën dy të rinj nga Lipjani, Leonard Retkoceri dhe Sahit Tmava, si dhe një i ri nga Prishtina, V.H, i lindur në vitin 1999.Vetura e tipit Golf 6 që po vozitej nga njëri prej të rinjve ishte marrë me qira, ndërsa gjatë natës së kaluar në komunën e Lipjanit u ndezën qirinj në kujtim të këtyre të rinjve që humbën jetën.

Varrimi i dy lipjanasve do të bëhet sot, me fillim nga ora 12:00 (me drekë).

Njoftim është bërë përmes rrjeteve sociale, ku u theksua se ceremonia e varrimit do të fillojë nga familjet e të ndjerëve duke vazhduar në xhaminë e fshatit Llugaxhi, e për të vazhduar tek varrezat e vjetra të fshatit (Rruga Sherif Konjufca).