Me rekomandimin e kryetarit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiut Naim Tërnava, në të gjitha xhamitë e Kosovës do të mbahet hytbe me temë të njëjtë.

Kjo temë ka të bëjë me atë se si duhet të kemi kujdes në trafik.

Ligjërimi nis në ora 13:00.