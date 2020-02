Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se sot do të mbajë mot me diell në Kosovë.

“Do të mbajë mot me diell dhe i qetë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri -4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-8 gradë Celsius”, thuhet në komunikatë.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i perëndimit dhe jugperëndimit. Java e ardhshme do të jetë e ndryshueshme dhe me periudha me reshje.