Sondazhet/ “Djaloshi i artë” Trudeau, pritet të humbasë zgjedhjet

Kur kryeministri kanadez Justin Trudeau mori detyrën në fund të vitit 2015, ai ishte një “djaloshi i artë” politik, i cili dukej i destinuar të ndërtonte legjendën e babait të tij, i cili udhëhoqi vendin për më shumë se 15 vjet.

Por gjashtë muaj përpara zgjedhjeve të tetorit, sondazhet sugjerojnë se politikani 47-vjeçar me buzëqeshje të gjerë dhe një dëshirë për çorape me ngjyra, mund të bëhet kryeministri i parë që humbet pushtetin pas një mandati të vetëm, që nga vitet 1930.

Trudeau është zhytur në një skandal të pamëshirshëm lidhur me ndërhyrjen e dyshuar në një rast korrupsioni të korporatës, që ka çuar në dorëheqjet e dy anëtarëve të Kabinetit, këshilltarit të tij të lartë dhe kreut të shërbimit civil federal.

Liberalët në pushtet kanë humbur 6 pikë përqindje që nga fillimi i vitit, duke i dhënë përparësi Konservatorëve rivale, sipas një sondazhi të Nanos Research të botuar të martën.

Nëse do të mbaheshin zgjedhjet tani, konservatorët do të fitonin 34.9 për qind të votave, Liberalët 32.8 për qind dhe Partia e Re Demokratike e majtë 16.6 për qind. Sondazhi sugjeron se rezultati do të ishte bllokim ose një qeveri e brishtë e pakicës.