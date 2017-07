Skënderbeu kalon tutje në Evropa Ligë

Skuadra shqiptare, Skënderbeu ka kaluar në fazën tjetër të Europa Ligës.

Klubi nga Super Liga e Shqipërisë mposhti atë nga Kazakistani, Almaty me rezultat 2 me 0. Takimi i parë kishte përfunduar me rezultat të barabartë 1 me 1.

Golat për ndeshjen e sotshme i shënuan: Lilaj në minutën e 50-të dhe Plaku në 83-ën.

Vlen të përmendet se klubi shqiptar mbeti me një lojtar më pak që nga minuta e 75-të, ku Lilaj u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë. Njëjtë i ndodhi edhe skuadrës mysafire ku Arzo mori kartonin e kuq në minutat e fundit të ndeshjes.

Kundërshtari i radhës për Skënderbeun do të jetë klubi nga Republika e Çekisë, Mlada Boleslav.