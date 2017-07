Skender Hyseni: Kosova anëtarja e më e re e Interpolit

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit që mbahet në Kinë në muajin shtator pritet të jap vendimin për anëtarësimin e Kosovës në struktura e kësaj organizate ndërkombëtare.

Ministri në detyrë i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Skender Hyseni ka thënë për Indeksonline se Kosova pritet të jetë anëtarja me e re e kësaj organizate. Hyseni i cili ndodhet sot për vizitë zyrtare në selinë e Interpol në Lyon të Francës, ka pohuar se ka marrë mbështetjen e plotë të kreut të saj Sekretarit të Përgjithshëm Jurgen Stock, i cili është ndarë i kënaqur me të arriturat e Kosovës. “Kërkesa e Kosovës për anëtarësim tash është futur në agjendë të asamblesë së përgjithshme për muajin shtator ku kjo asamble do ta votoj aplikacionin e Kosovës. Por para kësaj duhet të aprovohen kritere te reja për anëtarësim. Ne i kemi plotësuar kriteret qe kërkohen, aplikacioni ynë është komplet kemi dorëzuar çdo dokument që është këruar nga ne, për ta plotësuar kërkesën e Kosovës nga aspekti ligjor por edhe nga aspekti politik kështu që iu mbetet institucioneve të Kosovës, Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Brendshme, Qeverisë, Ambasadave tona që të punojnë deri në muajin shtator sa të mundemi që të grumbullojnë vota sa më shumë”, thënë Hyseni. Ndërkaq i pyetur se si e sheh disponimin e vendeve anëtare, vota e të cilëve ka vlerë në këtë rast, Hyseni ka theksuar se në Interpol janë të kënaqur me punën që institucionet e Kosovës, kanë bërë. “Sekretari i Përgjithshëm i Interpolit Jurgen Stock është jashtëzakonisht i kënaqur me arritjet tona, prandaj dhe pritja që na u bë sot në Interpol ishte shumë e përzemërt dhe kemi diskutuar në detaje për përgatitjen e Kosovës për anëtarësim, në aspektin e përgatitjes profesionale dhe teknike të Policisë së Kosovës për tu bashkuar këtij organizmi”, ka thënë në fund Hyseni.