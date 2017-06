PDK në krye me Kadri Veselin kanë organizuar një iftarë me simpatizantët e PDK-së së Podujevës. Ky iftarë u shtrua buzë Liqenit Batllava. Organizatorët dhe sipatizantët e PDK-së u shërbyen me pija alkoolike deri në dehje. Ata kanë dalë jasht kontrollit nga pija e tepërt. Si pasojë e kësaj edhe kanë hedhur shumë mbetje të pijes dhe ushqimit.

Liqenin Batllava, Misioni I Ri, i prirë nga Kadri Veseli, e lanë në gjendje të tmerrahme.

Po ua sjellim këto fotografi që dëshmojnë gjendjen te Liqeni.