Si pastrohen qilimat e Mekës për çdo ditë (foto)

Besoni apo jo, rreth 30,000 qilima të gjelbërt mbulojnë zonën rreth Mekës dhe Xhamisë së Shenjtë me një gjatësi totale prej gati 100 kilometrash.

Kujdestari i dy xhamive të shenjta, mbreti saudit Salman bin Abdulaziz, i kushton vëmendje të veçantë qilimave të cilët duhet të kenë aromën e këndshme të trëndafilave në mënyrë që pelegrinët të kryejnë detyrat e tyre fetare në një mjedis të këndshëm.

Heqja e pluhurit dhe sanitizimi

Një departament i plotë është i ngarkuar vetëm me qilimat, ku pesë faza pastrimi përfundohen çdo ditë në një depo. Në fazën e parë, pluhuri dhe papastërtia hiqen duke përdorur një makinë të teknologjisë së lartë.

Qilimat pastaj lahen me detergjentë dhe dezinfektues në fazën e dytë me një makinë që nuk ka nevojë për punë njerëzore për të operuar. Qilimat pastaj shpëlahen dhe vendosen në një urë lëvizëse ku ata janë të gatshëm për fazën e tretë.

Ato pastaj thahen automatikisht në një normë prej tre qilima çdo minutë e gjysmë. Punëtorët pastaj i shtrijnë ato nën diell për një ditë të plotë në verë, dhe dy ditë në qoftë se është dimër.

Pastrimi, mirëmbajtja dhe parfumi i trëndafilit

Në fazën e fundit, qilimat pastrohen me kujdes me fshesa për të siguruar që nuk ka mbetur pluhur dhe së fundi ato mbulohen me një parfum të trëndafilit me të cilin përfundon procesi i larjes dhe dezinfektimit.

Mbikëqyrësi i procesit të larjes së qilimave dhe deposë, Mohammed al-Otaibi, thotë se depoja pranon 200 qilima çdo ditë. Ato klasifikohen, përpunohen dhe mirëmbahen periodikisht nga punëtorët e trajnuar.

