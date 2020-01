Shqipëria merr kryesimin e OSBE-së, Rama: Ky është një moment i jashtëzakonshëm i vendit tim

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama foli përgjatë ceremonisë së marrjes së kryesimit të Presidencës së OSBE-së.

“Jam besimplotë që rruga e shtruar nga kryesimi sllovak do shërbejë i reference. Ky është një moment i jashtëzakonshëm i vendit tim”, u shpreh Rama ndër të tjera gjatë fjalës së tij hyrëse.

Më tej shtoi:

“Kur OSBE-ja u themelua vite më parë, Shqipëria ishte e izoluar dhe refuzoi të bëhej pjesë. OSBE nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet, por pa të do kishim më shumë probleme.OSBE i ka dhënë shumë Shqipërisë në këto vite. Ndryshimi i Shqipërisë pa OSBE-në do të ishte i pamundur. OSBE-ja ka dëshmuar se mund të dislokohet në mjedise konflikte.Të promovojmë punën e organizatës tonë më pranë njerëzve. Kryesia shqiptarë do të bëjë gjithçka për zbatimin e Marrëveshjeve të Minsk-ut.”

Po kështu, Rama u shpreh:

“Do maksimizojmë aksionin në luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Një nga përparësitë është dhe siguria kibernetike.”/tch