Shqipëria gjatë natës goditet nga 11 tërmete

Lëkundjet e tërmeti kanë vijuar edhe gjatë natës.



Pas tërmetit që lëkundi Durrësin mëngjesin e djeshëm me magnitudë 4.2, edhe në 2020 vijojnë tërmetet ku vetëm gjatë natës së kaluar janë regjistruar 11 të tillë.



Sipas IGJEUM epiqendra ka qenë në Korçë dhe në Kepin e Rodonit ndërsa magnitude e tyre ka qenë nga 2 deri në 3.4.



Tërmeti i fundit është regjistruar nga Instituti i Gjeoshkencave ka qenë në orën 05:50, me epiqendër në Detin Adriatik me magnitudë 2.5.



Ndërsa në orën 5.25 në Korçë lëkundja e regjistruar ka qenë me magnitudë 2.1., ndërsa më e madhja e regjistruar gjatë natës në Korçë ka qenë në orën 2:13 në, me madhësi 3.4 ballë.