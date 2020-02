Shqipëria cakton miqësoret e marsit

Shqipëria i ka gjetur kundërshtarët e saj për muajin mars, atje ku do të zhvillohen përgatitjet për të parë grupin e lojtarëve dhe këto data janë të lira për të zhvilluar takime miqësore. Deri tani kishim mësuar përballjen e kuqezinjëve ndaj Sllovenisë, e cila do të zhvillohet në datën 30 mars.

Por djemtë e drejtuar nga Reja do të kenë edhe një tjetër test, përpara se të mbërrijmë në përballjen e 30 marsit. Kështu, në 27 mars do të udhëtohet në transfertë për një përballje me San Marinon.

Miqësorja është zyrtarizuar nga vetë Federata e vendit në fjalë, që pas Shqipërisë do të luajnë me Letoninë në 31 mars dhe kundër Italisë në 29 maj. Sipas të gjitha gjasave, do të ketë ftesë në Kombëtaren A edhe për Armando Brojën, që po vazhdon të shkëlqejë te Chelsea.

Gjithashtu për herë të parë do të shohim në fushë edhe Florian Kamberin, që këtë herë nuk e ndalon asnjë pengesë për të mbajtur fanellën e Shqipërisë.