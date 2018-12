Shpendi i dha “krah” Qeverisë

Muaj më parë deputetët e PSD-së ishin të parët që i kishin dorëzuar nënshkrimet për rrëzimin e Qeverisë nëpërmjet mocionit të votëbesimit, duke akuzuar kështu LDK-në dhe LVV-në se nuk dëshironin ta rrëzonin Qeverinë.

Por me miratimin e rezolutës për dialog të shtunën e kaluar vlerësohet se i është zgjatur jeta koalicionit qeverisës, pasi tash e tutje do të mbështetet në 12 votat e PSD-së, prandaj zgjedhjet e parakohshme aktualisht as që janë në rend të ditës.“Fluturimi” i Shpend Ahmetit në ekipin negociator qeveritar për dialog me Serbinë vlerësohet se përfundimisht e ka mbytur iniciativën e opozitës për shkarkimin e Qeverisë së kryeministrit Haradinaj, pasi aktualisht LDK-së dhe LVV-së u mungojnë shuma vota të deputetëve për mocionin e votëbesimit.

Pavarësisht se janë udhëheqës të ekipit të ri negociator qeveritar deputetët e PSD-së thonë për “Zërin” se ky fakt nuk ndërron edhe qëndrimin e tyre për rrëzim të Qeverisë.