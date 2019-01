Shkrihen akujt, dalin toka të reja. Nuk dukeshin prej 40 mijë vjetësh

Akullnajat në arktikun kanadez kanë shkrirë aq shumë akuj sa që janë zbuluar toka që kanë qëndruar të fshehura për të paktën 40 mijë vitet e fundit – thonë kërkuesit.

Por nuk mbaron me kaq; Arktiku, mund të jetë duke përjetuar shekullin më të ngrohtë në histori, të paktën në 115 mijë vitet e fundit, thuhet në studimin e publikuar këtë muaj në revistën “Nature Communications”.

Nuk është thjeshtë një koincidencë – thotë kërkuesi i universitetit të Kolorados, Simon Pendelton, autor kryesor I studimit. “Këto panorama antike, po zbulohen në një rajon të gjerë gjeogradik në ishullin Baffin”. Për këtë studim, shkencëtarët kanë marrë 48 myshqe dhe likene, që janë gjetur në vendet ku kanë mbetur të ngrira nga akulli që po zgjerohej mijëra vite më parë.

Kërkuesit zbuluan se pjesa më e madhe e tyre kanë qëndruar nën akull për të paktën 40 mijë vjet. Bimët u gjetën në dhe përreth ishullit Peni Ajs Kap, në lartësi të ndryshme. Panorama e ekspozuar së fundmi, kryesisht në mes të fjordeve, dominohet nga shkëmbinj dhe vegjetacion tundra.

Edhe pse janë të lashta, bimët e mbledhura janë të të njëjtit lloj me ato që jetojnë ende sot dhe rriten në zonë. Zbulimet mbi moshën e bimëve, kombinuar me të dhënat e temperaturave, sugjerojnë se ky është shekulli më i nxehtë në rajon në rreth 115 mijë vjet – thonë shkencëtarët dhe sipas tyre, këto trende do të vazhdojnë deri sa akulli të zhduket në zonë